В районах Бурятии ожидаются дожди с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром местами туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах 9-14 м/с. Температура ночью 13-18, местами 6-11, днём 25-30, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Минимальная температура ночью 15-17, максимальная днём 27-29 тепла.
В Улан-Удэ воздух прогреется до 29 градусов
Общество, Фото:
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