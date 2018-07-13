Его достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса
В Бурятию на неделю туризма на Великом шёлковом пути приедут разные шеф-повара. Один из них 29-летний Хамдамов Ахмаджон, мастер-шеф Ассоциации поваров Узбекистана, рекордсмен, попавший в книгу рекордов Гиннеса. В прошлом году он приготовил 8-тонный плов.
Хамдамов является президентом «Junior chefs club», почётным членом международной организации (WACS) World association of chefs societies.
Поварскую деятельность начал с 13 лет, обучался в Германии, Италии и в Швейцарии. В 14 лет стал чемпионом в международном кулинарном чемпионате в Греции, получил звание юниор шефа.
Участвовал в международном кулинарном чемпионате в Молдавии и стал обладателем золотой медали.
В 2017 году стал президентом молодёжной лиги всемирной исламской кулинарной организации(WICS) World islamic culinarily society.
Увидеть его мастер-класс можно будет с 17 по 22 июля, сообщили в пресс-службе министерства туризма Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова запустила в честь недели туризма буузачеллендж.
В Бурятию приедет всемирно известный шеф-повар
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