Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области
5 июля Бурятский театр песни и танца «Байкал» выступит в Иркутске, в музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Театр покажет постановку «Эхо страны Баргуджин Тукум».
В 2016 году спектакль-легенда «Эхо страны Баргуджин Тукум» был удостоен звания Лауреата государственной премии Бурятии в области литературы и искусства.
Театр «Байкал» даст концерт в Иркутске
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