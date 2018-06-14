Театр «Байкал» даст концерт в Иркутске

Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области



5 июля Бурятский театр песни и танца «Байкал» выступит в Иркутске, в музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Театр покажет постановку «Эхо страны Баргуджин Тукум».



В 2016 году спектакль-легенда «Эхо страны Баргуджин Тукум» был удостоен звания Лауреата государственной премии Бурятии в области литературы и искусства.







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