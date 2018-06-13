Однако не все желающие смогли сдать кровь
15-16 мая в Бичуре прошёл День донора. Перед сдачей крови в госучреждениях прочитали лекции.Как отмечают организаторы мероприятия, наибольшую активность проявили представители Бичурской центральной районной больницы. Сдать кровь пришли 112 человек, из них стали донорами 66 человек, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
- К сожалению, зачастую люди задумываются о сдачe крови только тогда, когда их жизнь, или жизнь близких людей находится под угрозой. Но на самом деле кровь нужна постоянно, специалисты Службы крови всегда рады донорам, и бесконечно им благодарны, - обращаются к неравнодушным организаторы акции.
В акции в поддержку донорского движения в селе Мухоршибирь, которая прошла 22 мая, приняли участие сотрудники администрации района и работники Мухоршибирской ЦРБ. К акции присоединились люди самых разных возрастов, также активно поддержали её школьники. По итогам мероприятия из 62 желающих донорами стали 32 человека.
24 мая День донора прошёл в посёлке Заиграево. Лекции специалистов о важности и значимости донорского движения прослушали сотрудники администрации района и врачи центральной районной больницы. Мобильный пункт заготовки крови в общей сложности посетили 69 человек, из них стали донорами 37 человек.
В районах Бурятии прошли Дни донора
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