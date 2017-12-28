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47% россиян хотя бы раз становились донорами
Общество, 28.12.2017 20:04
Количество доноров в России увеличивается
Число россиян, имеющих опыт участия в донорской деятельности, в последние несколько лет заметно увеличилось. Если в 2015 г. эта доля составляла 39%, то в 2017 г. – уже 47%, в т.ч. 12% - однажды, 15% - несколько раз, 20% - более 3 раз. Пока не участвовали в программах по сдаче крови 52% наших сограждан, такие результаты показало исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство опрошенных (59%) информированы о месте расположения ближайшего Центра крови (среди ранее уже неоднократно сдававших кровь – 77%, среди не имеющих донорского опыта – 49%).
Страх заразиться инфекционными заболеваниями при сдаче крови, фиксировавшийся 10 лет назад, «сходит на нет»: в 2008 г. подобные опасения выражали 57% опрошенных, сегодня – только 20%. Уверенность в надежности современных медицинских технологий выросла: более двух третей наших сограждан (70%) убеждены – они позволяют обеспечить необходимую безопасность (в 2008 г. – 35%).
По ощущениям россиян, дефицит донорской крови снижается: в 2008 г. 76% опрошенных говорили, что запасов крови недостаточно, в 2017 г. – 57%. Вместе с тем, денежные компенсации уже не воспринимаются как стимул участия: 58% считают, что необходимо развивать иные формы стимулирования донорства (в 2008 г. 55% полагали, что для увеличения числа доноров достаточно только увеличить размер выплат).
Основными мотивами участия в донорском движении сами респонденты, сдававшие кровь, называют, в первую очередь, сострадание к людям в целом (56%), стремление помочь конкретному человеку (39%). О том, что сдавали кровь ради материального вознаграждения, сказали только 8% доноров. Интересно, что граждане, никогда не бывшие донорами, ставят финансовый мотив на второе место в рейтинге причин сдачи крови донорами (32%), а свое неучастие объясняют, прежде всего, состоянием здоровья (48%).
Более трех четвертей (81%) работников и учащихся выразили готовность принять участие в донорской акции, если бы она проводилась по месту работы/учебы. Как показал опрос, отношение работодателей к сотрудникам-донорам вполне лояльно: 44% опрошенных доноров оценили его как положительное и только 6% охарактеризовали как отрицательное. Практика по оформлению отгулов, положенных донорам по закону, была у 40% граждан, когда-либо сдававших кровь.
В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет в количестве 1800 респондентов.
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