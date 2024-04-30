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Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Субботники, самолёты над городом, борьба с граффити, бумажные цветы

- Лёд тронулся, верба зацвела. Замечена первая черемша, как-то не особо вызывающая доверие. Тепличная что ли? Пушкина отмыли, но, похоже, ненадолго. Проснулись самокатчики и активизировались дачники. А главное событие апреля (да и, вероятно, всего года) — реконструкция откосов Элеватора. Ну, наконец-то! — отметил фотограф Сергей Тарасенко.


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хронограф Улан-Удэ

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