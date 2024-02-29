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В Бурятии на 25% выросло количество оформленных ипотек

В Бурятии на 25% выросло количество оформленных ипотек
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сообщили в управлении Росреестра

В Бурятии за 2023 год на 25% увеличилось количество зарегистрированных ипотек, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.

- 2023 год отмечен увеличением на 25% числа зарегистрированных ипотек. Это в основном связано с активной реализацией льготных ипотечных программ «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека 6,5%». Доля электронной ипотеки в 2023 году достигла более 90%, государственная регистрация осуществлялась менее чем за сутки, - говорится в сообщении.

По итогам года свыше 3,5 тысяч жителей Бурятии стали собственниками квартир в жилых комплексах, построенных с помощью долевого строительства.

Отметим, в 2023 году владельцы домов, расположенных на земельных участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного хозяйства, активно пользовались программой дачной амнистии, оформив более 6,5 тысяч объектов. А гаражная амнистия позволила зарегистрировать более 2,5 тысяч объектов.


ипотека

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