Победителями стали пять муниципальных образований
В рамках республиканской субсидии на проведение событийных мероприятий районы Бурятии получат возможность провести фестивали и ярмарки. В этом году конкурсной комиссией определено пять районов победителей, где пройдут тематические мероприятия.
Как сообщили в министерстве туризма РБ, субсидии получат:
- МО «Селенгинский район» - фестиваль семейного туризма и вкусной еды «Щучка fest-2024»;
- МО «Закаменский район» - «Арьябала – мантра судьбы»;
- МО «Прибайкальский район» - «Открытие навигации на озере Байкал»;
- МО «Иволгинский район» - историко-познавательный проект «По следам империи Хунну»;
- МО «Северо-Байкальский район» - рыбалка «Северный Байкал – 2024».
Районы Бурятии получат субсидии на туристические мероприятия
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