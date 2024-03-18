В Забайкалье 21-летняя девушка-водитель врезалась в столб и погибла

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Забайкалья

Пассажирку госпитализировали



Утром 17 марта в посёлке Харанор Забайкальского района в ДТП погибла 21-летняя девушка. Она управляла автомобилем «Тойота Карина», несмотря на отсутствие водительских прав.



- 21-летняя водитель «Тойоты Карина», не имеющая права управления транспортными средствами, не справилась с управлением и допустила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась. Пассажирка автомашины госпитализирована в Борзинскую центральную районную больницу, - сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.



Обе девушки не были пристёгнуты ремнями безопасности.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

