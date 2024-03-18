Пассажирку госпитализировали
Утром 17 марта в посёлке Харанор Забайкальского района в ДТП погибла 21-летняя девушка. Она управляла автомобилем «Тойота Карина», несмотря на отсутствие водительских прав.
- 21-летняя водитель «Тойоты Карина», не имеющая права управления транспортными средствами, не справилась с управлением и допустила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась. Пассажирка автомашины госпитализирована в Борзинскую центральную районную больницу, - сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.
Обе девушки не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
В Забайкалье 21-летняя девушка-водитель врезалась в столб и погибла
Происшествия, Фото:
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