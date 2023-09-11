В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

При этом убивать и воровать стали меньше



С января по август в Бурятии зарегистрировано 13 129 преступлений. Это на 4,3 % меньше, чем годом ранее. Статистику озвучила республиканская прокуратура.



За восемь месяцев сократилось количество убийств и покушений на убийство (-32,6 %), грабежей (-17,2 %), краж (-13,9 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8,8 %), оружия (‑30,1 %).



Но в целом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,7 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+16 %), мошенничеств (+63 %), вымогательств (+41,3 %).



Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-12,4 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,2 %.



Возросло на 54,7 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

