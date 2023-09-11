При этом убивать и воровать стали меньше
С января по август в Бурятии зарегистрировано 13 129 преступлений. Это на 4,3 % меньше, чем годом ранее. Статистику озвучила республиканская прокуратура.
За восемь месяцев сократилось количество убийств и покушений на убийство (-32,6 %), грабежей (-17,2 %), краж (-13,9 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8,8 %), оружия (‑30,1 %).
Но в целом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,7 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+16 %), мошенничеств (+63 %), вымогательств (+41,3 %).
Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-12,4 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,2 %.
Возросло на 54,7 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.
В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При этом убивать и воровать стали меньше
Парень стащил её из холодильника в хостеле
Пожар потушили через семь минут
Его магнитуда составила 3,9
Причём в разных видео говорится о конкурирующих кандидатах и партиях
Она погибла на станции Борзя
На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева
Его не могут найти уже несколько дней
После обильных осадков там поднялась река
Авария обошлась без пострадавших
Его обнаружили возле одного из сёл
Сожитель сестры потерпевшего забрал банковскую карту у уснувшего мужчины
У него изъяли рыболовные сети
Птица оказалась в проводах
Произошло лобовое столкновение