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В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств

В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом убивать и воровать стали меньше

С января по август в Бурятии зарегистрировано 13 129 преступлений. Это на 4,3 % меньше, чем годом ранее. Статистику озвучила республиканская прокуратура.

За восемь месяцев сократилось количество убийств и покушений на убийство (-32,6 %), грабежей (-17,2 %), краж (-13,9 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8,8 %), оружия (‑30,1 %).

Но в целом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,7 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+16 %), мошенничеств (+63 %), вымогательств (+41,3 %).

Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-12,4 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,2 %.

Возросло на 54,7 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.
преступность мошенничество вымогательство

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