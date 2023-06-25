25 июня

24 июня

23 июня

Популярное

«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца

«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
О странном мужчине во всём чёрном наперебой рассказывают местные жительницы

Недавно в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» разместили пост про загадочного извращенца, который пытался приставать к местным жительницам. Дело было вечером 23 июня на улице Парковая.

- Около 21:45 мы с подругой сидели на баскетбольной площадке и разговаривали. Подошёл мужчина лет 40-45. Подсел к нам на качели и начал смотреть на ноги, а потом сказал, что его побили наши сверстники, – говорится в посте.

После неизвестный попытался заняться самоудовлетворением и, как отмечает автор публикации, спросил у подружек разрешения сделать это у них на глазах.
 
Незнакомец начал подсаживаться всё ближе, и девушки встали. «А когда начали уходить, чуть не схватил мою подругу за руку», – поделилась жительница Северобайкальска.

Она запомнила, что на мужчине была чёрная одежда и кепка. Лицо у него смуглое. «Девочки, будьте аккуратнее», – предупредила остальных неизвестный автор.

В комментариях к записи интернет-пользователи пишут, что этого странного гражданина видели многие. «А почему бы не обратиться в полицию и рассказать всё это? Пусть ищут и выясняют, что за тип разгуливает по городу», – высказалась одна из участниц сообщества.
 
- Ему просто нужно строго сказать, чтобы ушёл. К нам он тоже подходил, – заявила другая.

- Он шарился в подъезде и спросил меня, почему не попасть в квартиры на первом этаже. Там же дверь заколочена и вход с другой стороны. Был избит, глаза кровью налиты. Побоялась его выгонять – жуткий такой чувак, – сообщила третья.
 
Остальные северобайкальцы посоветовали представительницам прекрасного пола носить с собой перцовый баллончик и всё же обратиться в правоохранительные органы, если подобное повторится. 
соцсети Северобайкальск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца
«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца
Происшествия, 25.06.2023
О странном мужчине во всём чёрном наперебой рассказывают местные жительницы
В пригородном районе Бурятии тушат горящую баню
В пригородном районе Бурятии тушат горящую баню
Происшествия, 25.06.2023
Огонь может в любой момент перекинуться на соседние постройки
В Улан-Удэ эвакуировали торговый центр
В Улан-Удэ эвакуировали торговый центр
Происшествия, 25.06.2023
Переполох начался из-за бесхозного пакета с пластилином
Убийство с изнасилованием: В Бурятии раскрыли зверское преступление 17-летней давности
Убийство с изнасилованием: В Бурятии раскрыли зверское преступление 17-летней давности
Происшествия, 25.06.2023
Злоумышленник, жестоко расправившийся с девушкой, тогда ещё был подростком
На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана
На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана
Происшествия, 25.06.2023
Девочку сбил разъезжавший там велосипедист
В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп
В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп
Происшествия, 25.06.2023
Возгорание потушили соседи погибшего мужчины
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Происшествия, 25.06.2023
С одним из них боролись четыре дня
23-летний улан-удэнец зарезал мужчину в пьяной ссоре
23-летний улан-удэнец зарезал мужчину в пьяной ссоре
Происшествия, 24.06.2023
Теперь своё 30-летие он отметит за решёткой
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Происшествия, 24.06.2023
За неделю мошенники «развели» 65 жителей республики
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
Происшествия, 24.06.2023
Он действует в Тункинском районе
В Иркутской области у домашней собаки выявили бешенство
В Иркутской области у домашней собаки выявили бешенство
Происшествия, 23.06.2023
Бешенство сторожевая собака подхватила после драки с лисой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^