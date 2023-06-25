«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца



Недавно в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» разместили пост про загадочного извращенца, который пытался приставать к местным жительницам. Дело было вечером 23 июня на улице Парковая.



- Около 21:45 мы с подругой сидели на баскетбольной площадке и разговаривали. Подошёл мужчина лет 40-45. Подсел к нам на качели и начал смотреть на ноги, а потом сказал, что его побили наши сверстники, – говорится в посте.



После неизвестный попытался заняться самоудовлетворением и, как отмечает автор публикации, спросил у подружек разрешения сделать это у них на глазах.



Незнакомец начал подсаживаться всё ближе, и девушки встали. «А когда начали уходить, чуть не схватил мою подругу за руку», – поделилась жительница Северобайкальска.



Она запомнила, что на мужчине была чёрная одежда и кепка. Лицо у него смуглое. «Девочки, будьте аккуратнее», – предупредила остальных неизвестный автор.



В комментариях к записи интернет-пользователи пишут, что этого странного гражданина видели многие. «А почему бы не обратиться в полицию и рассказать всё это? Пусть ищут и выясняют, что за тип разгуливает по городу», – высказалась одна из участниц сообщества.



- Ему просто нужно строго сказать, чтобы ушёл. К нам он тоже подходил, – заявила другая.



- Он шарился в подъезде и спросил меня, почему не попасть в квартиры на первом этаже. Там же дверь заколочена и вход с другой стороны. Был избит, глаза кровью налиты. Побоялась его выгонять – жуткий такой чувак, – сообщила третья.



Остальные северобайкальцы посоветовали представительницам прекрасного пола носить с собой перцовый баллончик и всё же обратиться в правоохранительные органы, если подобное повторится.

