В Бурятии выяснили, как рабочий сорвался с крыши

В фонде капитального ремонта Бурятии рассказали подробности проверки, проведённой после падения рабочего с крыши. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл утром 10 февраля во время ремонта кровли дома в селе Мухоршибирь. Руководство фонда инициировало проверку и взяло ситуацию на контроль.
Специалисты не зафиксировали нарушений техники безопасности работниками подрядной организации.
- На момент проверки на каждом из рабочих были страховочные системы, каски и сигнальные жилеты. Было установлено ограждение. При выяснении обстоятельств падения одного из рабочих, было установлено единичное нарушение требований техники безопасности. Работник, находясь на краю крыши, надевал страховочную систему, не удержался и упал в сугроб, в результате чего получил телесные повреждения. В настоящий момент он находится под медицинским наблюдением, - сообщили в фонде капремонта.
Здесь добавили, что оснований для приостановки ремонтных работ в ходе выездной проверки не зафиксировано.