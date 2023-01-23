Не пережила предательство: В Улан-Удэ погибла кошка, которую выбросили хозяева

Она провела в холодных подъездах и на улице целую неделю







- Она была в таком стрессе, что забилась в угол и никого к себе не подпускала. Пока искали ей передержку и пытались хоть куда-то определить, другие «добрые люди» выбросили кошку уже из подъезда на мороз. Мусор вынести из подъезда им было холодно и лень, а вот кошку – почему бы нет, – отметили в организации.



Несчастное животное в поисках тепла забилось в другой подъезд, где её и обнаружили через пару дней.



- К этому времени Рика уже свыклась со своей судьбой и стала подпускать людей. Передержку ей нашли. Местные жители местные забрали её к себе, чтобы не стрессовала. Но последствия от стресса и холода дали о себе знать, – подчеркнули в фонде. – За ту неделю, что Рика была на улице, она подхватила инфекцию и очень сильно заболела.



Волонтёры отвезли новую подопечную в клинику, где ей сделали переливание крови. По словам зоозащитников, она просто лежала «тряпочкой» и едва набирала сил для борьбы за жизни. В организации объявили сбор средств на срочное лечение Рики. А на следующий день её не стало.



- Здоровая активная кошка не пережила стресс и предательство бывших хозяев. А сильные холода просто не оставили её иммунитету шансов для борьбы, – добавили в «Собаке счастья».



Жителей Бурятии призвали не бросать своих питомцев. По словам представителей фонда, всё произошло на печально известной станции Дивизионная. Там есть дом, Жителей Бурятии призвали не бросать своих питомцев. По словам представителей фонда, всё произошло на печально известной станции Дивизионная. Там есть дом, где калечат и травят бездомных животных.





На минувших выходных в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о кошке, которую хозяева выбросили на улицу в сильные морозы. Рика – такую кличку дали ей волонтёры – поселилась в подъезде.