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Не пережила предательство: В Улан-Удэ погибла кошка, которую выбросили хозяева

Не пережила предательство: В Улан-Удэ погибла кошка, которую выбросили хозяева
Происшествия,  Фото:vk.com/sobakaluck
Она провела в холодных подъездах и на улице целую неделю

На минувших выходных в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о кошке, которую хозяева выбросили на улицу в сильные морозы. Рика – такую кличку дали ей волонтёры – поселилась в подъезде.

- Она была в таком стрессе, что забилась в угол и никого к себе не подпускала. Пока искали ей передержку и пытались хоть куда-то определить, другие «добрые люди» выбросили кошку уже из подъезда на мороз. Мусор вынести из подъезда им было холодно и лень, а вот кошку – почему бы нет, – отметили в организации.
 
Несчастное животное в поисках тепла забилось в другой подъезд, где её и обнаружили через пару дней.
 
- К этому времени Рика уже свыклась со своей судьбой и стала подпускать людей. Передержку ей нашли. Местные жители местные забрали её к себе, чтобы не стрессовала. Но последствия от стресса и холода дали о себе знать, – подчеркнули в фонде. – За ту неделю, что Рика была на улице, она подхватила инфекцию и очень сильно заболела.
 
Волонтёры отвезли новую подопечную в клинику, где ей сделали переливание крови. По словам зоозащитников, она просто лежала «тряпочкой» и едва набирала сил для борьбы за жизни. В организации объявили сбор средств на срочное лечение Рики. А на следующий день её не стало.

- Здоровая активная кошка не пережила стресс и предательство бывших хозяев. А сильные холода просто не оставили её иммунитету шансов для борьбы, – добавили в «Собаке счастья».

Жителей Бурятии призвали не бросать своих питомцев. По словам представителей фонда, всё произошло на печально известной станции Дивизионная. Там есть дом, где калечат и травят бездомных животных.
 
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