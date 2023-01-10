В Улан-Удэ неизвестные живодёры издеваются над бродячими кошками

Волонтёры обнаружили дом на «Дивизке», в котором калечат и травят бездомных животных





Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» поделились страшной историей о своём очередном подопечном – котике по кличке Мерлин. Он пять дней пролежал в подъезде многоквартирного дома на станции Дивизионная в тяжёлом состоянии. По мнению волонтёров, животное кто-то отравил.Одна девушка кормила Мерлина и убирала за ним, чтобы не доставлять хлопот остальным жильцам. Она разместила в соцсетях пост с просьбой отвезти кота в клинику, но никто на призыв так и не откликнулся. В итоге зоозащитники забрали найдёныша себе.- Ему очень плохо – крайняя степень обезвоживания. Воспалён весь желудочно-кишечный тракт, язвы в ротовой полости, – рассказали ранее в организации. – Лежит просто тряпочкой, не сопротивляясь никаким врачебным манипуляциям. Смотреть без слёз на это невозможно.Волонтёры объявили сбор средств на лечение котика. А на следующий день его не стало.- К сожалению, мы не успели. Сделали всё, что в наших силах, помчались к нему, но малыш не справился. Хочется верить, что хотя бы последний день своей жизни он почувствовал любовь и заботу, – отметили в фонде.Волонтёры заявили: это уже не первый подобный случай в жилом доме на «Дивизке». По их словам, кошки являются олицетворением зла для местных жителей.- События, которые происходят там, заставляют нас задуматься. Если честно, мы в ужасе. Кто те люди, которые на протяжении долгого времени целенаправленно преследуют кошек, которые оказались на улице по вине человека? «Знакомство» с этим домом произошло два года назад.Тогда неравнодушные забрали оттуда кота Алекса, в которого в декабре 2020-го выстрелили из ружья. У него было три пулевых ранения и, как следствие – большая кровопотеря и травмы внутренних органов. Животное находилось на интенсивной терапии. После оно пошло на поправку. А ранее в этом же районе нашли парализованную собаку с пулей у позвоночника.