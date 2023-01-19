Мужчина получил условный срок
Сотрудники УФСБ по Бурятии задержали мужчину за незаконную перевозку золота и серебра. Всего у него было изъято 1 523 гр золота и 184 гр серебра на общую сумму 7 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».
Недавно мужчина предстал перед судом.
- Октябрьским районным судом Улан-Удэ он признан виновным и приговорён к 1 году 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Жителя Бурятии осудили за незаконный оборот золота и серебра на 7 млн
Происшествия, Фото:
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