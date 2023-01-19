Жителя Бурятии осудили за незаконный оборот золота и серебра на 7 млн

Мужчина получил условный срок



Сотрудники УФСБ по Бурятии задержали мужчину за незаконную перевозку золота и серебра. Всего у него было изъято 1 523 гр золота и 184 гр серебра на общую сумму 7 миллионов рублей.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».



Недавно мужчина предстал перед судом.



- Октябрьским районным судом Улан-Удэ он признан виновным и приговорён к 1 году 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.

