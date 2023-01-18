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В Улан-Удэ три диспансера и часть Левобережья остались без света

В Улан-Удэ три диспансера и часть Левобережья остались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его пообещали вернуть через два часа

Днём 18 января в столице Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии. Она исчезла в микрорайоне Стеклозавод, на улицах Мира и Новгородская, в республиканском психоневрологическом диспансере на улице Рабочая, котельной медучреждения, а также в противотуберкулёзном и кожно-венерологический диспансерах.

Без света осталась и часть Левого берега. Авария случилась в 14:30. Электричество должны вернуть в течение двух часов. На месте работают две бригады ГЭС, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. 

По данным на 17:30, на Левобережье электроснабжение почти восстановлено. Осталось подключить два ДНТ.
отключение света электроэнергия

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