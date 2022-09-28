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Трое жителей Иркутской области перевели мошенникам в общей сложности 6,3 млн

Трое жителей Иркутской области перевели мошенникам в общей сложности 6,3 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Люди продолжают попадаться на схему с «безопасными» счетами

В Иркутской области за минувшие сутки трое граждан заявили в полицию о мошенничестве. Жители из Иркутска, Братска и Нижнеилимского района перевели аферистам в общей сложности более 6,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инженеру из Иркутска 5 августа позвонил неизвестный мужчина и представился банковским работником, после чего предложил 40-летней женщине вложить свои деньги под высокий процент. Поверив в лёгкий способ заработка, иркутянка оформила кредит на сумму более 2,6 миллиона рублей и перевела деньги на указанный мошенниками счет.

В дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что 20 сентября её знакомому позвонили на телефон и представились сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора звонившие сообщили о попытке мошенников оформить на его имя кредит, а для сохранности средств уговорили перевести деньги на «безопасный» счёт. В результате пенсионер лишился около 2,5 миллионов рублей.

Аналогичная история произошла в августе с водителем из Братска. Он спасал деньги от неизвестных лиц, якобы пытавшихся оформить кредит на его имя. В итоге мужчина перевёл лжесотрудникам банка более 1,2 миллиона рублей.



Полицейские проводят проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Полицейские призывают граждан сохранять бдительность в связи с активностью телефонных аферистов, которые представляются работниками банков, сайта государственных услуг, а также сотрудниками правоохранительных органов. Никогда не переводите деньги под предлогом их сохранности по просьбам телефонных собеседников. Не сообщайте никому паролей и номеров банковских карт.
мошенничество

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