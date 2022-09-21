В Улан-Удэ ветер сорвал часть крыши роддома











Сегодня днём в Улан-Удэ ветром сорвало часть крыши городского перинатального центра. Порывы ветра доходили до 22 м/с.- Поступила информация о том, что при порывах ветра повреждена крыша здания ГАУЗ «Городской перинатальный центр Улан-Удэ» размером 90х13 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.По предварительной информации, пострадавших нет.На устранение последствий разгула стихии в роддоме направлено 10 человек и четыре единицы техники.Также сегодня днём в центре города, на улице Набережная, ветром повалило дерево. Оно упало на проезжую часть.Сотрудники «Городского лесничества» и городские спасатели оперативно убрали поваленное дерево.