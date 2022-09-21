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В Улан-Удэ ветер сорвал часть крыши роддома

В Улан-Удэ ветер сорвал часть крыши роддома
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ
Порывы ветра доходили до 22 м/с

Сегодня днём в Улан-Удэ ветром сорвало часть крыши городского перинатального центра. Порывы ветра доходили до 22 м/с.

- Поступила информация о том, что при порывах ветра повреждена крыша здания ГАУЗ «Городской перинатальный центр Улан-Удэ» размером 90х13 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На устранение последствий разгула стихии в роддоме направлено 10 человек и четыре единицы техники.

Также сегодня днём в центре города, на улице Набережная, ветром повалило дерево. Оно упало на проезжую часть.

Сотрудники «Городского лесничества» и городские спасатели оперативно убрали поваленное дерево.

 

роддом

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