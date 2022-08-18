Чтобы обезвредить нападавших, полицейским пришлось стрелять в них
Четверо жителей посёлка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии – участники громкого инцидента со стрельбой – скоро предстанут перед судом. Они обвиняются по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло днём 13 апреля. Встревоженные очевидцы сообщили в соцсетях о звуках стрельбы в районе Спиртзаводской трассы. Затем туда пронеслись сразу несколько «скорых».
В пресс-службе МВД по Бурятии вскоре прокомментировали, что группа «чёрных» лесорубов оказала сопротивление сотрудникам полиции. Выяснилось, что мужчины незаконно рубили лес и напали на полицейских, приехавших на осмотр места незаконной рубки. «Чёрные» лесорубы не хотели отдавать им телегу, гружённую спиленными деревьями.
- Четверо местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались забрать у сотрудников полиции вещественные доказательства, изъятые по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Кроме того, они высказывали угрозы применения насилия в адрес женщины-следователя и оперуполномоченного полиции, - сообщили подробности сегодня в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Когда же на место приехал полицейский автомобиль для транспортировки незаконно срубленного леса, мужчины разбили лобовое стекло камнями и бутылками. После один из них набросился на водителя, нанёс ему удары ногой и кулаками. Также он попытался навести травматический пистолет на сотрудника полиции. В это время трое других «чёрных» лесорубов, вооружившись палками и камнями, набросились на участкового уполномоченного полиции.
Давая отпор нападавшим, полицейский и применил служебное оружие. Трое получили ранения и были доставлены в больницу, после осмотра двое из них были отпущены в тот же день.
Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения.
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
Происшествия, Фото:
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