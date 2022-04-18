В Бурятии стало известно, из-за чего ранили «чёрных» лесорубов

Раскрыты подробности ЧП, когда полицейским в лесу пришлось открыть стрельбу
Четверо «чёрных» лесорубов, которые оказались замешаны 13 апреля в инциденте со стрельбой в пригороде Улан-Удэ, заключены под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда, где также раскрыли подробности случившегося.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 13 апреля очевидцы сообщили о звуках стрельбы в районе Спиртзаводской трассы. Вскоре туда пронеслись несколько «скорых».
В пресс-службе МВД по Бурятии прокомментировали, что группа предполагаемых «чёрных» лесорубов оказала сопротивление сотрудникам полиции. «В результате инцидента шестеро злоумышленников задержаны. Трое из них получили ранения и доставлены в медицинское учреждение. Двое отпущены после осмотра и оказания первой помощи», - сообщили в тот день в министерстве внутренних дел.
Сегодня же стали известны подробности произошедшего. По версии следствия, мужчины напали на сотрудников полиции, приехавших на осмотр места незаконной рубки. «Чёрные» лесорубы хотели забрать телегу, гружённую спиленными деревьями. Полицейские не дали им этого сделать.
Тогда агрессивно настроенные мужчины стали забрасывать служебный автомобиль полицейских камнями. Они несколько раз ударили двоих участковых уполномоченных и угрожали им расправой. При этом демонстрировали пневматический пистолет.
Давая отпор нападавшим, полицейские и применили служебное оружие.
- Четверо жителей посёлка Николаевский, обвиняемые в применении насилия в отношении сотрудников районного отдела полиции, заключены под стражу на срок предварительного следствия, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.
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