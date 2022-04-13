В Бурятии ранили оказавших сопротивление «чёрных» лесорубов

Трое нарушителей доставлены в больницу



Сегодня днём, 13 апреля, стало известно о ЧП в районе Спиртзаводской трассы в пригороде Улан-Удэ. Очевидцы сообщали о раздававшейся стрельбе и «скорых», срочно ехавших в том направлении.



Как выяснилось, всё произошло в лесу возле посёлка Николаевский Тарбагатайского района. Полицейские выехали туда для проверки сигнала о незаконной рубке леса. На месте группа предполагаемых «чёрных» лесорубов оказала сопротивление сотрудникам полиции.



- В результате инцидента шестеро злоумышленников задержаны. Трое из них получили ранения и доставлены в медицинское учреждение. Двое отпущены после осмотра и оказания первой помощи, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.





