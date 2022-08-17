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В Бурятии мужчина с перевернувшейся лодки найден мёртвым

В Бурятии мужчина с перевернувшейся лодки найден мёртвым
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Житель Иркутской области пропал ещё конце июля

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в 15-ти километрах от посёлка Кумора Северо-Байкальского района Бурятии на реке Кергень перевернулась лодка. В ней находились пять человек, четверо из которых выплыли на берег самостоятельно. Один не выплыл - 33-летний мужчина, житель посёлка Эдучанка Иркутской области.

Поиски пропавшего осложняло сильное течение, а также много поворотов русла реки.

- Результата нет. Уровень воды поднялся ещё больше. Несёт много мусора. Разгребали завал, куда предположительно могло занести тело. Но без спецтехники усилия малы. Передаём поиски в МЧС. Через неделю поиски по руслу реки возобновятся, - сообщила 31 июля координатор поисковой группы.

Вчера, 16 августа, появилась информация о том, что волонтёры нашли тело мужчины.

- Найден. Мёртв. Тело обнаружено волонтёрами, - сообщили в «Северобайкалье-инфо 24/7».

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