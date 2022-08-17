Житель Иркутской области пропал ещё конце июля
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в 15-ти километрах от посёлка Кумора Северо-Байкальского района Бурятии на реке Кергень перевернулась лодка. В ней находились пять человек, четверо из которых выплыли на берег самостоятельно. Один не выплыл - 33-летний мужчина, житель посёлка Эдучанка Иркутской области.
Поиски пропавшего осложняло сильное течение, а также много поворотов русла реки.
- Результата нет. Уровень воды поднялся ещё больше. Несёт много мусора. Разгребали завал, куда предположительно могло занести тело. Но без спецтехники усилия малы. Передаём поиски в МЧС. Через неделю поиски по руслу реки возобновятся, - сообщила 31 июля координатор поисковой группы.
Вчера, 16 августа, появилась информация о том, что волонтёры нашли тело мужчины.
- Найден. Мёртв. Тело обнаружено волонтёрами, - сообщили в «Северобайкалье-инфо 24/7».
В Бурятии мужчина с перевернувшейся лодки найден мёртвым
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В квартиру неожиданно для хозяев пришёл полицейский
Лоб в лоб столкнулись иномарки
Житель Иркутской области пропал ещё конце июля
У мужчины изъяли слитки на 6,5 млн рублей
На борту находились 48 человек
Мужчины поочерёдно наносили удары жертве
Когда магазин закрылся, мальчики стали бегать там и веселиться
Сожительница погибшего ушла из дома, так как он дебоширил
Столкнулись кроссовер и большегруз
Среди имитаций встречались только крупные номиналы
Инцидент произошёл в микрорайоне Загорск
Без электроэнергии остался, в том числе, детский сад
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Происшествия, 16.08.2022
Мужчина не сумел убежать от сотрудников
Происшествия, 16.08.2022
Жаргал Ринчинов посмертно награждён орденом Мужества