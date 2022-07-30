Большая вода, сильное течение и переменчивое русло реки осложняют поиски
29 июля в 15-ти километрах от посёлка Кумора Северо-Байкальского района Бурятии на реке Кергень перевернулась металлическая лодка «Казанка». В ней находились пять человек. Четверо из них - жители Куморы - выплыли самостоятельно, сообщает местная группа «Северобайкалье-инфо. 24/7».
Не выплыл 33-летний мужчина, житель посёлка Эдучанка Иркутской области.
Группа из семи местных жителей отправилась на поиски пропавшего мужчины. Обследовано от места переворота лодки на расстоянии 4-5 км. Однако они не увенчались успехом.
Возобновление работ запланировано на сегодня.
Поиски осложняют несколько факторов: большая вода, сильное течение, много поворотов русла реки, отметили в «Северобайкалье-инфо. 24/7».
На севере Бурятии перевернулась лодка с людьми, один пропал
Происшествия, Фото:
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