У жителя Улан-Удэ украли дорогую цепочку во время драки

Драка произошла между посетителями ресто-клуба



15 июня в полицию поступило заявление от 36-летнего улан-удэнца о краже имущества. Мужчина рассказал, что после отдыха в ресто-клубе в драке лишился золотой цепочки. Её стоимость он оценил в 130 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что после закрытия заведения двое мужчин, которые отдыхали в баре, поругались. Завязавшаяся на улице словесная перепалка вылилась в драку уже между компаниями. А итогом потасовки стала кража у мужчины порванной в драке цепочки.



Полицейские нашли вора, ему 26 лет. Он признался, что ещё во время потасовки заметил упавшую на землю золотую цепочку. А после того, как драка прекратилась прикарманил украшение.



Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за грабёж. Он трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

