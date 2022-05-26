В Бурятии 11-месячная девочка обварилась кипятком

В Бичурском районе Бурятии грудной ребёнок обварился кипятком. Малышка получила ожоги 30% тела.
11-месячная девочка поступила в Бичурскую центральную районную больницу 22 мая. По информации районной больницы, девочка и её родственники приехали в Бурятию из Иркутска.
- По некоторым данным, на неё случайно пролили кипяток. В больнице её вывели из ожогового шока, - сообщается в районной группе «Бичура-инфо. 24/7».
Вчера, 25 мая, малышку эвакуировали санавиацией в детскую республиканскую больницу в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные несчастные случаи с детьми в Бурятии бывали не раз. В августе 2021 года за несколько произошло сразу два таких инцидента – пострадали четырёхмесячная девочка и семимесячная малышка.
В апреле 2021-го двое детей двух и пяти лет получили ожоги. Один ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. Другой обжёгся кипятком в бане.
Весной 2020 года трёхлетняя девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой. Малышка получила ожоги 50% тела.
В декабре 2019 года годовалый мальчик опрокинул на себя электросамовар с кипятком. К сожалению, спасти ребёнка не удалось.