 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

В Бурятии младенец обварился кипятком

В Бурятии младенец обварился кипятком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Четырёхмесячную девочку вертолётом эвакуировали в Улан-Удэ

21 августа в городе Закаменск четырёхмесячная девочка получила ожог тяжёлой степени. Ожог произошёл из-за кипятка, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Сперва малышку доставили в Закаменскую центральную районную больницу. На связи с районными врачами постоянно были специалисты детской республиканской клинической больницы (Улан-Удэ) и Территориального центра медицины катастроф. Недавно состояние младенца стабилизировалось, было принято решение о переводе её в Улан-Удэ.

23 августа ребёнка эвакуировали из Закаменска в столицу Бурятии на вертолёте Ми-8 санавиации.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа семимесячная девочка в Улан-Удэ получила тяжёлые ожоги. По предварительным данным, пятилетний брат девочки случайно поджёг простынь детской кроватки. Малышку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В апреле в Бурятии двое детей двух и пяти лет получили ожоги. Один ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. Другой обжёгся кипятком в бане.

Весной 2020 года трёхлетняя девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой. Малышка получила ожоги 50% тела.

В декабре 2019 года годовалый мальчик опрокинул на себя электросамовар с кипятком. Спасти ребёнка не удалось.


дети ожоги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу Бурятии укусила змея
Жительницу Бурятии укусила змея
Происшествия, 24.08.2021
Женщину госпитализировали в больницу
В Улан-Удэ дружинники поймали карманную воровку
В Улан-Удэ дружинники поймали карманную воровку
Происшествия, 24.08.2021
В республике назвали количество дружинников
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Власть, 24.08.2021
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало
В Бурятии водитель «Тойоты» сбил двух братьев
В Бурятии водитель «Тойоты» сбил двух братьев
Происшествия, 24.08.2021
Мужчин было плохо видно на дороге в темноте
В Бурятии утонул турист из Москвы
В Бурятии утонул турист из Москвы
Происшествия, 24.08.2021
Приятели погибшего туриста два дня находились рядом с его телом 
Иркутянин обманул банк на миллион рублей
Иркутянин обманул банк на миллион рублей
Происшествия, 23.08.2021
Мошенник получил четыре года колонии особого режима
В Улан-Удэ сообщения о минировании оказались ложными
В Улан-Удэ сообщения о минировании оказались ложными
Происшествия, 23.08.2021
Взрывотехники не нашли подозрительных предметов
Знакомство в соцсети с мужчиной плохо окончилось для улан-удэнца
Знакомство в соцсети с мужчиной плохо окончилось для улан-удэнца
Происшествия, 23.08.2021
Мужчины познакомились в социальных сетях и решили встретиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^