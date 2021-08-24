Четырёхмесячную девочку вертолётом эвакуировали в Улан-Удэ
21 августа в городе Закаменск четырёхмесячная девочка получила ожог тяжёлой степени. Ожог произошёл из-за кипятка, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии. Подробности произошедшего устанавливаются.
Сперва малышку доставили в Закаменскую центральную районную больницу. На связи с районными врачами постоянно были специалисты детской республиканской клинической больницы (Улан-Удэ) и Территориального центра медицины катастроф. Недавно состояние младенца стабилизировалось, было принято решение о переводе её в Улан-Удэ.
23 августа ребёнка эвакуировали из Закаменска в столицу Бурятии на вертолёте Ми-8 санавиации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа семимесячная девочка в Улан-Удэ получила тяжёлые ожоги. По предварительным данным, пятилетний брат девочки случайно поджёг простынь детской кроватки. Малышку госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В апреле в Бурятии двое детей двух и пяти лет получили ожоги. Один ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. Другой обжёгся кипятком в бане.
Весной 2020 года трёхлетняя девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой. Малышка получила ожоги 50% тела.
В декабре 2019 года годовалый мальчик опрокинул на себя электросамовар с кипятком. Спасти ребёнка не удалось.
В Бурятии младенец обварился кипятком
Происшествия, Фото:
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