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В Улан-Удэ семимесячная малышка получила тяжёлые ожоги

В Улан-Удэ семимесячная малышка получила тяжёлые ожоги
Происшествия,  Фото:pexels.com
Состояние младенца крайне тяжёлое

В Улан-Удэ семимесячная девочка получила тяжёлые ожоги. Инцидент произошёл накануне, 22 августа.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за шалости старшего брата малышки.

- В 14.20 в дежурную часть отдела № 1 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлена семимесячная девочка с ожогами различной степени тяжести. Предварительно установлено, что пока мать была на работе, а отец находился в ограде, пятилетний брат девочки случайно поджёг простынь детской кроватки. Увидев, что разгорелся огонь, мальчик сразу же позвал отца, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские проводят проверку.

Состояние малышки на сегодня крайне тяжелое.

- В медицинское учреждение Улан-Удэ поступил несовершеннолетний ребёнок с ожогами спины, верхних и нижних конечностей. На данный момент состояние ребёнка крайне тяжёлое, - прокомментировали «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.

Врачи делают всё возможное для сохранения жизни маленькой пациентки.


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