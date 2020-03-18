В Бурятии спасли девочку с 50% ожогов тела

Малышка опрокинула на себя кастрюлю кипятка
В Бурятии трёхлетняя девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой. Девочка поступила в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ по «скорой» в крайне тяжёлом состоянии. У девочки 50% тела было покрыто ожогами.
- После 48 суток в отделении реанимации, 4 операций аутодермопластики, терпеливого выхаживания и многочисленных перевязок в хирургическом отделении девочка сегодня весело бегает по коридору. Довольны результатами своей работы реаниматологи и хирурги, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Врачи хирурги - комбустиологи Сергей Колдунов и Дмитрий Васильев, оперировавшие ребёнка, сетуют, улыбаясь, что девочка совсем не хочет с ними общаться.
- Ничего, главное – всё позади! И она уже скоро забудет неприятные моменты пребывания в больнице! И мы этим очень даже довольны. Здоровья тебе, малышка! - сказал Сергей Колдунов.
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Как сообщал «Байкал-Daily», недавно медики сообщали другую радостную новость. Врачи выходили девочку, рождённую с весом 500 граммов и длиной тела с шариковую ручку.
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Малышка опрокинула на себя кастрюлю кипятка
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