Годовалый малыш скончался на следующий день в реанимации
Вечером 3 декабря в селе Гусиха Баргузинского района Бурятии произошёл несчастный случай. Годовалый малыш находился у бабушки. Играя с кошкой, ребёнок случайно дёрнул шнур электрического самовара и опрокинул его на себя.
Бабушка тут же начала снимать с ребёнка мокрую одежду, попросила соседку вызвать «скорую помощь». До прибытия медиков ребёнку сделали обезболивание. Прибывшие медики доставили малыша в центральную районную больницу. Состояние ребёнка ухудшилось, его сразу же госпитализировали в реанимацию.
Малыш получил более 50% ожогов тела. Мальчика не удалось спасти, он скончался на следующий день в больнице.
- В настоящее время проводится доследственая проверка, - сообщил «Байкал-Daily» руководитель Баргузинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Олег Таряшиев.
Следователь пояснил, что ребёнок находился у бабушки поскольку болел ветрянкой. В семье есть грудничок, и чтобы не заразить младенца, больного ребёнка отправили к родственнице в соседнее село из Усть-Баргузина. Там он прожил неделю.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2018 года в Кяхтинском районе погиб трёхлетний мальчик, упавший в кастрюлю с кипятком. Его мать даже не обратилась к врачам, помазав сына гусиным жиром и дав жаропонижающее.
В Бурятии умер опрокинувший на себя самовар с кипятком ребёнок
Происшествия, Фото:
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