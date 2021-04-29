В Бурятии двое детей обварились кипятком

Дети получили ожоги дома и в бане
В апреле в Бурятии участились случаи бытового травмирования детей. В 20-х числах дети двух и пяти лет получили термические ожоги, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.
Один ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком, находясь дома. Другой обжёгся кипятком в бане.
Обоим детям потребовалась медицинская помощь.
- Мы привыкли считать, что наш дом самое безопасное место, но не для ребёнка, потому что он ухитряется причинить себе вред самыми разными способами. Родителям надо понимать, что как только малыш научится свободно передвигаться по комнате, он начнёт исследовать провода и розетки, находить на полу давно потерянные пуговицы и таблетки, выпавшие из упаковки. Сделав первые шаги, он будет пытаться влезть на стулья и диваны, стянуть скатерти и занавески, а также кастрюли с плиты, - написала Наталья Ганькина на своей странице в соцсети.
Она отметила, что многие несчастные случаи происходят, когда малыш находится дома с родителями. Ганькина призвала максимально убрать все опасные предметы, до которых может дотянуться малыш, из зоны его внимания.
Основными угрозами для здоровья детей являются кипяток, электробытовые приборы, бытовая химия, незакреплённая мебель и телевизоры. Нередко дети падают с пеленальных столиков, окон, лестниц, двухярусных кроватей.
Также Наталья Ганькина призвала родителей не оставлять детей одних в ванной.
- Никогда не оставляйте своего малыша в ванной без присмотра, даже если он в стульчике, или на нём круг, даже, если он уверенно сидит, даже если кто-то звонит в дверь. Все это подождёт, а малыш нет! – обратилась к родителям детский омбудсмен.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля 1,5-годовалый ребёнок получил химический ожог ротовой полости, пищевода, желудка щёлочью. Он случайно проглотил чистящее средство для канализационных труб. Состояние малыша было тяжёлым, он находился на аппарате ИВЛ.
В начале 2020 года на четырёхлетнюю девочку упал сервант. Её тут же госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Состояние оценивалось как тяжёлое.
В декабре 2019 года годовалый ребёнок случайно уронил на себя электрический самовар. Малыш получил более 50% ожогов тела. Мальчика не удалось спасти, он скончался на следующий день в больнице.
Также в 2019 году Курумканском районе в начале декабря на двухлетнего мальчика упал тяжёлый ламповый телевизор. Мама с сыном приехала в гости к родственникам. Женщина играла с малышом, они танцевали, как вдруг на ребёнка упал телевизор. Малыша тут же госпитализировали в районную больницу, но спасти его не удалось.
В Бурятии двое детей обварились кипятком
Происшествия, Фото:
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