В Иркутской области два парня убили мужчину ради телефона и денег

Труп нашли за гостиницей
В Иркутской области двум молодым людям предъявлено обвинение в убийстве.
9 мая в лесу за гостиницей «Теремок» в посёлке Чунский нашли тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались местные жители 19 и 25 лет. Один из них ранее трижды судим.
- На допросе следователям СК они пояснили, что совершили преступление из корыстных побуждений. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения, после чего похитили его имущество: деньги и телефон, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Одного обвиняемого заключили под стражу, в отношении второго фигуранта решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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