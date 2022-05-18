В Иркутской области два парня убили мужчину ради телефона и денег

Труп нашли за гостиницей



В Иркутской области двум молодым людям предъявлено обвинение в убийстве.



9 мая в лесу за гостиницей «Теремок» в посёлке Чунский нашли тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.



Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались местные жители 19 и 25 лет. Один из них ранее трижды судим.



- На допросе следователям СК они пояснили, что совершили преступление из корыстных побуждений. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения, после чего похитили его имущество: деньги и телефон, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Одного обвиняемого заключили под стражу, в отношении второго фигуранта решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

