В Бурятии парень зарезал пенсионерку и сбежал в лес

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийство произошло внезапно и без всякого повода



28 ноября в улусе Дунда-Киреть Бичурского района Бурятии была жестоко убита 72-летняя женщина. Подозреваемый в убийстве – 22-летний молодой человек. После расправы он больше суток прятался в лесу, рассказали в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, молодой человек живёт в улусе Дунда-Киреть. 28 ноября в течение дня он распивал спиртные напитки, а вечером направился в гости к отцу своей сожительнице за сигаретами. Мужчина жил по соседству с пожилой односельчанкой, которой помогал по хозяйству. Оба находились дома, смотрели телевизор. Сигаретами угощать гостя отказались.



После короткого разговора молодой человек внезапно выхватил нож и нанёс им несколько ударов в спину собеседнику.



После чего напал на хозяйку дома и нанёс ей множество ударов ножом в грудную клетку, ноги и руки. Пенсионерка скончалась на месте.



Затем молодой человек бросил нож и убежал в лес, где прятался до задержания.



Раненый мужчина смог найти телефон и позвонить знакомым. Прибывшие медики оказали ему необходимую помощь.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

