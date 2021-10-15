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Honda Accord перевернулась в центре Улан-Удэ

Honda Accord перевернулась в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась напротив авторынка «Динамо»

Сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ, напротив авторынка «Динамо», произошло ДТП.

Здесь столкнулись автомобили Honda CR-V и Honda Accord. 38-летняя женщина за рулём Honda CR-V совершила столкновение с автомобилем Honda Accord под управлением 34-летнего мужчины.

В автоаварии, к счастью, никто не пострадал. Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.












ДТП

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