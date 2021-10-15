Honda Accord перевернулась в центре Улан-Удэ

























Сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ, напротив авторынка «Динамо», произошло ДТП.Здесь столкнулись автомобили Honda CR-V и Honda Accord. 38-летняя женщина за рулём Honda CR-V совершила столкновение с автомобилем Honda Accord под управлением 34-летнего мужчины.В автоаварии, к счастью, никто не пострадал. Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.