Honda Accord перевернулась в центре Улан-Удэ

Авария случилась напротив авторынка «Динамо»
Сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ, напротив авторынка «Динамо», произошло ДТП.
Здесь столкнулись автомобили Honda CR-V и Honda Accord. 38-летняя женщина за рулём Honda CR-V совершила столкновение с автомобилем Honda Accord под управлением 34-летнего мужчины.
В автоаварии, к счастью, никто не пострадал. Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
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Авария случилась напротив авторынка «Динамо»
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