Мужчина решил обманом скрыть свою вину в аварии
В мае 60-летний житель Братска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля.
Однако, разбираясь в произошедшем, дознаватели выяснили, что у автомобилиста никто машину не похищал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина за несколько лет четырежды попадался пьяным за рулём своего «ВАЗа». Привлекался за это к административной и уголовной ответственности.
Как выяснилось, и в этот раз он сел за руль пьяным. По дороге наехал на специальное поднимающееся препятствие перед железнодорожным переездом, после чего сбежал с места аварии. Об угоне же братчанин соврал, чтобы скрыть ДТП.
На мужчину возбудили уголовное дело за ложный донос о преступлении.
Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с отсрочкой в один год. Кроме того, к этому присоединено другое наказание, не отбытое им ранее – лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на полгода.
Братчанин после ДТП выдумал угон своей машины
Происшествия, Фото:
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