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Братчанин после ДТП выдумал угон своей машины

Братчанин после ДТП выдумал угон своей машины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина решил обманом скрыть свою вину в аварии

В мае 60-летний житель Братска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля.

Однако, разбираясь в произошедшем, дознаватели выяснили, что у автомобилиста никто машину не похищал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина за несколько лет четырежды попадался пьяным за рулём своего «ВАЗа». Привлекался за это к административной и уголовной ответственности.

Как выяснилось, и в этот раз он сел за руль пьяным. По дороге наехал на специальное поднимающееся препятствие перед железнодорожным переездом, после чего сбежал с места аварии. Об угоне же братчанин соврал, чтобы скрыть ДТП.

На мужчину возбудили уголовное дело за ложный донос о преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с отсрочкой в один год. Кроме того, к этому присоединено другое наказание, не отбытое им ранее – лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на полгода.
угон заведомо ложный донос

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