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В Бурятии ночью сгорела дача

В Бурятии ночью сгорела дача
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время пожара обрушилась крыша

В ночь с 11 на 12 апреля в городе Закаменск в Бурятии произошёл пожар в дачном доме.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 20 минут.

В результате пожара сгорела крыша дома и перекрытия мансарды на площади 24 кв. м, произошло обрушение кровли.

Причиной произошедшего, предположительно, могло послужить неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии от горящей травы едва не сгорели жилые дома и лес
пожар
 
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