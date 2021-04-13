Во время пожара обрушилась крыша
В ночь с 11 на 12 апреля в городе Закаменск в Бурятии произошёл пожар в дачном доме.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 20 минут.
В результате пожара сгорела крыша дома и перекрытия мансарды на площади 24 кв. м, произошло обрушение кровли.
Причиной произошедшего, предположительно, могло послужить неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии от горящей травы едва не сгорели жилые дома и лес.
В Бурятии ночью сгорела дача
Происшествия, Фото:
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