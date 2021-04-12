В Бурятии едва не сгорели жилые дома и лес

Сегодня в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелись надворные постройки на нежилом участке.
На момент прибытия пожарных была угроза жилым домам, также огонь мог в любой момент перекинуться на лес.
- Пожарные встали на защиту жилых домов, ближайший из которых расположен в пяти метрах от места пожара. После оперативного тушения возгорания надворных построек пожарные ликвидировали загорание травы и кустов, не допустив переход огня на лес и жилые дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара повреждены сарай, туалет и забор, сгорело 300 кв.м. травы.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Иволгинском районе Бурятии дважды горела трава на большой площади. Один из пожаров произошёл в местности «Олени», другой подошёл близко к селу Ганзурино.