Взломщице 18 лет
Утром 7 апреля в полицию с заявлением о краже обратился 47-летний житель села Курумкан. Мужчина сообщил, что его не было дома с сентябрь по декабрь 2019 года. Недавно он обнаружил, что из дома неизвестные унесли раскладной диван и два кресла.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Воровкой оказалась 18-летняя сельчанка, рассказали в МВД по Бурятии.
Установлено, что девушка, зная, что в частном доме долгое время никто не живёт, взломала входную дверь. Вместе с тремя знакомыми она вынесла диван и кресла. Имущество они за 20 минут вывезли на санях.
По предварительным данным, совершить преступление её подтолкнула знакомая, с которой она снимала квартиру. Украденной мебелью девушка обставила съёмное жильё.
Юная воровка ранее была судима за аналогичное преступление.
Мебель изъята и передана владельцам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Жительница Бурятии обставила украденной мебелью съёмную квартиру
Происшествия, Фото:
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