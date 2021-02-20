Убийца получил более семи лет колонии
Жигаловский районный суд в Иркутской области вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя, убившего отшельника.
Убийство произошло в апреле 2020 года. Мужчина оказался возле зимовья, в районе местности Усть-Басьма, на реке Тилик. В этом зимовье вдали от людей более 15 лет жил 64-летний отшельник. У мужчин произошёл конфликт, во время которого гость из охотничьего ружья выстрелил в голову отшельника. Он погиб на месте.
Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области осудили убийцу отшельница
Происшествия, Фото:
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