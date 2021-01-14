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В Ангарске трое женщин сбывали метадон

Происшествия, 
Метадон распространяли через закладки

В городе Ангарск Иркутской области полицейские при силовой поддержке сотрудников спецназа «Гром» задержали преступную группу, распространявшую метадон. Метадон – это сильнодействующий препарат, которым лечат наркоманов, сидящих на героине, но который сам может вызвать сильную зависимость.

По версии следствия, в группу входили только женщины. 39-летняя жительница Черемховского района поставляла метадон двум 37-летним подельницам, ранее судимым за различные преступления. В последующем метадон под видом героина сбывали через тайники-закладки. Деньги перечислялись на банковские карты или электронный кошелёк.

- Операция по задержанию проводилась одновременно по трём адресам. Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты банковские карты и сотовые телефоны, которые предположительно использовались в противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса. В настоящее время расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

наркотики
 
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