Любители бурятской конопли приехали за ней из Забайкалья

Ночью 16 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии недалеко от села Зандин оперативники задержали жителей Забайкальского края 41 и 43 лет. При себе у них были мешки с марихуаной. Общий вес составил 15 килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.











Также возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ.











Задержанные рассказали, что приехали на автомобиле из Забайкалья в Бурятию специально для заготовки наркотиков. Мужчины заверили, планировали использовать бурятскую коноплю только для собственного употребления.Мужчина ранее неоднократно судимы за имущественные и наркопреступления.Предварительно, у задержанных установлен факт потребления наркотиков. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.