 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину

В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ

В воскресенье, 25 октября, в Заиграевском районе Бурятии произошёл наезд на пешехода.

- В 18.30 часов 43-летний водитель «Тойоты Карины», следуя по автодороге «Улан-Удэ- Хоринск» со стороны посёлка Онохой, напротив села Эрхирик совершил наезд на пешехода. Это женщина, на вид 60 лет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 октября в Улан-Удэ в ДТП по вине пьяного водителя, не имеющего прав, пострадала женщина-пассажирка.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину
В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину
Происшествия, 26.10.2020
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
В Улан-Удэ мужчина сгорел в кабине большегруза
В Улан-Удэ мужчина сгорел в кабине большегруза
Происшествия, 25.10.2020
В МЧС уже определили причину смертельного пожара  
В Бурятии поймали крайне неудачливого вора
В Бурятии поймали крайне неудачливого вора
Происшествия, 25.10.2020
Мужчина пытался украсть алкоголь, а смог – только муку
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 24.10.2020
Из-за аварии было затруднено движение

В Улан-Удэ таксист украл со счёта пассажира деньги
В Улан-Удэ таксист украл со счёта пассажира деньги
Происшествия, 24.10.2020
Пьяный пассажир забыл телефон в салоне машины  

В Забайкалье ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
В Забайкалье ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
Происшествия, 23.10.2020
От похолодания пострадали хозяйства в шести районах края
В Бурятии нашли огромную свалку недалеко от Байкала
В Бурятии нашли огромную свалку недалеко от Байкала
Происшествия, 23.10.2020
«Сколько здесь кубометров мусора, даже боюсь предположить», - говорит очевидец, заснявший свалку на видео
В Улан-Удэ инспекторы ДПС поймали волгоградского мошенника
В Улан-Удэ инспекторы ДПС поймали волгоградского мошенника
Происшествия, 23.10.2020
Задержанный обманул пенсионера в Иркутске
В Бурятии уголовник ограбил прихожанина церкви
В Бурятии уголовник ограбил прихожанина церкви
Происшествия, 23.10.2020
Грабитель попросил телефон для звонка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^