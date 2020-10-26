ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
В воскресенье, 25 октября, в Заиграевском районе Бурятии произошёл наезд на пешехода.
- В 18.30 часов 43-летний водитель «Тойоты Карины», следуя по автодороге «Улан-Удэ- Хоринск» со стороны посёлка Онохой, напротив села Эрхирик совершил наезд на пешехода. Это женщина, на вид 60 лет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 октября в Улан-Удэ в ДТП по вине пьяного водителя, не имеющего прав, пострадала женщина-пассажирка.
В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину
Происшествия, Фото:
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