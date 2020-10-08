В Улан-Удэ бесследно пропала 24-летняя девушка

Она вышла из такси, и её больше не видели



В Улан-Удэ ищут бесследно пропавшую 24-летнюю девушку. Вечером 5 октября Валерия вызвала такси до кафе «Сплетни». По словам таксиста, пассажирка вышла на улице Бабушкина возле торгового центра и пошла в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.



- В этот вечер она домой не вернулась и перестала отвечать на звонки. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девушка ранее без предупреждения никогда не покидала на продолжительное время место жительства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Следователи возбудили уголовное дело, чтобы использовать всю полноту процессуальных полномочий для организации поисков и установления обстоятельств исчезновения.



Пропавшую ищут следователи, полицейские и волонтёры. Изъяты записи с камеры наружного видеонаблюдения, расположенной на торговом центре. На кадрах запечатлён момент, как девушка вышла из такси и направилась в сторону дворца творчества.



Составлены её предположительные маршруты дальнейшего движения. На них при помощи криминалистического оборудования установят расположение систем видеонаблюдения. Записи будут изъяты и проанализированы.



Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки или обстоятельствах её исчезновения, правоохранители просят позвонить по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).

