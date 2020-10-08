Она вышла из такси, и её больше не видели
В Улан-Удэ ищут бесследно пропавшую 24-летнюю девушку. Вечером 5 октября Валерия вызвала такси до кафе «Сплетни». По словам таксиста, пассажирка вышла на улице Бабушкина возле торгового центра и пошла в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.
- В этот вечер она домой не вернулась и перестала отвечать на звонки. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девушка ранее без предупреждения никогда не покидала на продолжительное время место жительства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи возбудили уголовное дело, чтобы использовать всю полноту процессуальных полномочий для организации поисков и установления обстоятельств исчезновения.
Пропавшую ищут следователи, полицейские и волонтёры. Изъяты записи с камеры наружного видеонаблюдения, расположенной на торговом центре. На кадрах запечатлён момент, как девушка вышла из такси и направилась в сторону дворца творчества.
Составлены её предположительные маршруты дальнейшего движения. На них при помощи криминалистического оборудования установят расположение систем видеонаблюдения. Записи будут изъяты и проанализированы.
Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки или обстоятельствах её исчезновения, правоохранители просят позвонить по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
В Улан-Удэ бесследно пропала 24-летняя девушка
Происшествия, Фото:
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