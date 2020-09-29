Спасатели и врач добирались до пострадавшего в ДТП на квадроцикле
Вчера, 28 сентября, вблизи села Каленово Иволгинского района Бурятии на проселочной дороге перевернулся автомобиль, в котором ехали пять человек. Один из них пострадал и оказался заблокирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Из-за труднодоступной местности медики сами не смогли проехать к пострадавшему. На помощь выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ.
Спасатели вместе с медработником проехали к пострадавшему по бездорожью на квадроцикле. Травмированного мужчину успешно деблокировали из перевернутого автомобиля. После оказанной медицинской помощи пострадавшего доставили к карете скорой помощи.
Специалисты предупреждают: если нет угрозы жизни, нельзя самостоятельно деблокировать, перемещать и поднимать пострадавшего в ДТП или упавшего с высоты человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ были сбиты двое детей – мальчик на самокате и девочка на «зебре». Девочку сбил водитель, заявивший, что его ослепило солнце.
В Бурятии мужчину заблокировало в перевернувшейся машине
Происшествия, Фото:
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