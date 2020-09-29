Наезд произошёл на «зебре»
Вчера, 28 сентября, в 17.30 часов в Улан-Удэ была сбита 10-летняя девочка. Авария произошла на улице Бограда, прямо на «зебре».
- 53-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас», следуя по улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 2010 года рождения. В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленную рану левой голени, ссадины правого коленного сустава, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По словам водителя, его ослепило заходящее солнце.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошли и другие наезды: в Улан-Удэ под колёса «Тойоты Карины» попала пенсионерка, а в Бичурском районе был сбит пьяный пешеход.
В Улан-Удэ водитель сбил девочку и обвинил в аварии солнце
Происшествия, Фото:
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