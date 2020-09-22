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Полиция, ОМОН и ФСБ задержали в Бурятии торговцев омулем

Полиция, ОМОН и ФСБ задержали в Бурятии торговцев омулем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Омуль везли на продажу в Улан-Удэ

В Бурятии продолжают задерживать браконьеров в нерестовый период. За месяц было изъято из незаконного оборота около 3,5 тонн байкальского омуля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


За месяц выявлено 37 фактов нарушений правил рыболовства. Одну из самых больших партий удалось обнаружить утром 31 августа. Полицейские, сотрудники регионального ФСБ и бойцы ОМОН на федеральной трассе «Байкал» на границе Прибайкальского и Кабанского районов задержали трёх жителей республики.

В одной из машин, на которой передвигались задержанные, обнаружили восемь контейнеров и девять мешков с нелегально выловленным омулем. Всего там было 1036 омулей, или более 650 килограммов.

По словам задержанных, рыбу они приобрели в районе для продажи в Улан-Удэ.

Одна из задержанных в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Также поздним вечером 11 сентября на 55 километре трассы «Береговая - Посольск» сотрудники ДПС остановили микроавтобус, перевозивший 16 мешков с омулем (около 1500 особей эндемика) общим весом 770 килограммов.

40-летний пассажир утверждал, что купил рыбу для личного потребления. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля составляет 7 280 рублей.


омуль браконьерство полиция
 
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