В Шелехове полицейские накормили пятерых детей, оставленных без присмотра

Детей оставили в квартире с открытыми окнами



Накануне в полицию обратились обеспокоенные жители города Шелехов, запечатлевшие на видео маленько ребёнка, сидящего на подоконнике у открытого окна на третьем этаже многоквартирного дома.



На место немедленно выехала инспектор ПДН Светлана Щадова. Как выяснилось, проживающие там пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет несколько часов были без присмотра. При этом дома отсутствовал порядок, окна из-за жаркой погоды были открыты.



Детей, ради их безопасности, до возвращения матери увезли в отдел полиции. Там детей накормили.



По предварительным сведениям, многодетная семья приехала в город из Эхирит-Булагатского района в начале июля. Дальнейшее воспитание детей теперь будет находиться под пристальным вниманием полицейских.



По данному факту инспектор составил административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Рассматривается вопрос о постановке семьи на учёт.



С начала года в Иркутской области произошло 20 несчастных случаев с падениями детей из окон.



