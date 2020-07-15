Детей оставили в квартире с открытыми окнами
Накануне в полицию обратились обеспокоенные жители города Шелехов, запечатлевшие на видео маленько ребёнка, сидящего на подоконнике у открытого окна на третьем этаже многоквартирного дома.
На место немедленно выехала инспектор ПДН Светлана Щадова. Как выяснилось, проживающие там пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет несколько часов были без присмотра. При этом дома отсутствовал порядок, окна из-за жаркой погоды были открыты.
Детей, ради их безопасности, до возвращения матери увезли в отдел полиции. Там детей накормили.
По предварительным сведениям, многодетная семья приехала в город из Эхирит-Булагатского района в начале июля. Дальнейшее воспитание детей теперь будет находиться под пристальным вниманием полицейских.
По данному факту инспектор составил административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Рассматривается вопрос о постановке семьи на учёт.
С начала года в Иркутской области произошло 20 несчастных случаев с падениями детей из окон.
В Шелехове полицейские накормили пятерых детей, оставленных без присмотра
Происшествия, Фото:
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