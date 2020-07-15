 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июля

14 Июля

Популярное

В Шелехове полицейские накормили пятерых детей, оставленных без присмотра

В Шелехове полицейские накормили пятерых детей, оставленных без присмотра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Детей оставили в квартире с открытыми окнами

Накануне в полицию обратились обеспокоенные жители города Шелехов, запечатлевшие на видео маленько ребёнка, сидящего на подоконнике у открытого окна на третьем этаже многоквартирного дома.

На место немедленно выехала инспектор ПДН Светлана Щадова. Как выяснилось, проживающие там пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет несколько часов были без присмотра. При этом дома отсутствовал порядок, окна из-за жаркой погоды были открыты.

Детей, ради их безопасности, до возвращения матери увезли в отдел полиции. Там детей накормили.

По предварительным сведениям, многодетная семья приехала в город из Эхирит-Булагатского района в начале июля. Дальнейшее воспитание детей теперь будет находиться под пристальным вниманием полицейских.

По данному факту инспектор составил административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Рассматривается вопрос о постановке семьи на учёт.

С начала года в Иркутской области произошло 20 несчастных случаев с падениями детей из окон.

полиция дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске за час выпала недельная норма осадков
В Ангарске за час выпала недельная норма осадков
Происшествия, 15.07.2020
Более 120 специалистов водоканала и 44 единицы техники были задействованы на откачке воды после продолжительного ливня
В Иркутской области осудили лжеминёра
Происшествия, 15.07.2020
Ему назначено ограничение свободы на один год
В Улан-Удэ пассажир угрожал сжечь таксиста и напал на него в дороге
В Улан-Удэ пассажир угрожал сжечь таксиста и напал на него в дороге
Происшествия, 15.07.2020
После внезапного нападения неадекватного пассажира таксист попал в больницу
Улан-удэнцы подсчитывают ущерб от ливня с градом
Улан-удэнцы подсчитывают ущерб от ливня с градом
Происшествия, 15.07.2020
Градины были размером практически с куриные яйца  
Улан-удэнца, подстрелившего СОБРовца, проверяют на вменяемость
Улан-удэнца, подстрелившего СОБРовца, проверяют на вменяемость
Происшествия, 15.07.2020
Пока же под суд идёт супруга любителя оружия, который подстрелил бойца СОБРа
В Бурятии после свадьбы коронавирусом заразились 20 человек
В Бурятии после свадьбы коронавирусом заразились 20 человек
Происшествия, 15.07.2020
Заболело большинство из участников свадебных гуляний
В Бурятии любители конопли застряли в болоте
В Бурятии любители конопли застряли в болоте
Происшествия, 15.07.2020
Друзья не смогли скрыться от полиции на «Москвиче»
В Бурятии на улицах села видели медвежонка
В Бурятии на улицах села видели медвежонка
Происшествия, 15.07.2020
О встрече с медвежонком первой рассказала девочка
Забайкальца осудили за контрабанду шести слитков золота
Забайкальца осудили за контрабанду шести слитков золота
Происшествия, 15.07.2020
Изъятое золото оценили более чем в два миллиона
В Иркутской области после ливней поднялись реки
В Иркутской области после ливней поднялись реки
Происшествия, 15.07.2020
Критические отметки пока не превышены
В Улан-Удэ оштрафовали дебошира, сбежавшего из обсерватора
В Улан-Удэ оштрафовали дебошира, сбежавшего из обсерватора
Происшествия, 15.07.2020
Мужчина выпил самогон, устроил дебош и сбежал

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^