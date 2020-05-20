Жительница Бурятии убила сожителя за то, что он разбил тарелки

Женщина, которая семь лет назад зарубила супруга, убила нового сожителя
В Бурятии стали известны подробности убийства в Заиграевском районе, где от рук своей сожительницы погиб мужчина.
Следственный отдел по Заиграевскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Женщина проживала в селе Старый Онохой вместе с сожителем. 20 января 2020 года они продали односельчанину автомобиль, после чего стали отмечать сделку и в течение дня употребляли спиртные напитки.
Вечером во время застолья между ними произошла ссора. Сожитель перевернул стол и разбил тарелки. Женщина агрессивно отнеслась к повреждению немногочисленных в их доме кухонных принадлежностей. Она схватила с пола осколки и стала наносить ими удары по голове мужчины.
Затем она взяла со стола нож и нанесла им удар в живот. После этого женщина успокоилась, вместе с раненым сожителем улеглась на диван и вскоре уснула.
Через несколько часов, проснувшись от стонов сожителя, она сама вызвала скорую медицинскую помощь. Однако спасти жизнь потерпевшему не удалось. Вскоре он скончался в больнице от полученных повреждений.
После задержания в отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в её действиях есть признаки особо опасного рецидива преступлений.
- В 2003 году при помощи топора она совершила убийство бывшего супруга. Затем несколько лет назад при схожих обстоятельствах с ножом напала на сожителя и причинила ему повреждения, опасные для жизни человека, за что также была привлечена к уголовной ответственности. После исправительной колонии она вернулась к сожителю, который простил её. Но, не встав на путь исправления, женщина спустя непродолжительное время в ходе пьяной ссоры, по версии следствия, повторно с ножом напала на потерпевшего и в итоге совершила его убийство, - отмечают в СУ СКР по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жительница Бурятии убила сожителя за то, что он разбил тарелки
Происшествия, Фото:
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Женщина, которая семь лет назад зарубила супруга, убила нового сожителя
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