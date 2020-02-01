Агрессивная жительница Бурятии убила мужа

Ночью 21 января в полицию Заиграевского района Бурятии поступило сообщение из Новобрянской больницы о смерти мужчины. Потерпевшего в больницу доставила скорая помощь с ножевыми ранениями живота. Однако врачи не смогли спасти мужчину.
По этому факту следственный комитет по Заиграевскому району возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что убитый проживал с гражданской женой в посёлке Старый Онохой. Семья нередко злоупотребляла спиртным. Во время застолий между ними происходили конфликты и драки.
- Женщина, когда она в состоянии алкогольного опьянения, становилась очень агрессивной и неоднократно наносила побои своему сожителю. Тот день не стал исключением, - рассказал «Байкал-Daily» следователь СО по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии Баир Эрдынеев.
Вместо традиционного рукоприкладства женщина вооружилась ножом. Им она нанесла удар потерпевшему в живот.
После произошедшего в дом зашёл сын подозреваемой. Он и вызвал скорую помощь.
- Женщина уже неоднократно была судима за убийство. Своего первого мужа она убила. Её не посадили, дали отсрочку в связи с тем, что у неё был маленький ребёнок, - добавил Баир Эрдынеев
Кроме этого, из-за женщины убитый уже попадал в больницу с похожим ранением. Но медикам удалось его спасти.
После трёх лет в СИЗО №1 Улан-Удэ, мужчина простил её и они продолжили сожительствовать.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозит наказание до 15 лет колонии.