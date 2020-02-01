Агрессивная жительница Бурятии убила мужа



- Женщина, когда она в состоянии алкогольного опьянения, становилась очень агрессивной и неоднократно наносила побои своему сожителю. Тот день не стал исключением, - рассказал «Байкал-Daily» следователь СО по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии Баир Эрдынеев.



Вместо традиционного рукоприкладства женщина вооружилась ножом. Им она нанесла удар потерпевшему в живот.

После произошедшего в дом зашёл сын подозреваемой. Он и вызвал скорую помощь.



- Женщина уже неоднократно была судима за убийство. Своего первого мужа она убила. Её не посадили, дали отсрочку в связи с тем, что у неё был маленький ребёнок, - добавил Баир Эрдынеев



Кроме этого, из-за женщины убитый уже попадал в больницу с похожим ранением. Но медикам удалось его спасти.



После трёх лет в СИЗО №1 Улан-Удэ, мужчина простил её и они продолжили сожительствовать.



Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозит наказание до 15 лет колонии.







По этому факту следственный комитет по Заиграевскому району возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что убитый проживал с гражданской женой в посёлке Старый Онохой. Семья нередко злоупотребляла спиртным. Во время застолий между ними происходили конфликты и драки.