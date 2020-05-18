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В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970

В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В инфекционных стационарах лечатся более 400 больных COVID-19

На утро 18 мая в Бурятии зарегистрировано 973 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили ещё 25 новых больных. В Улан-Удэ за весь период зарегистрировано 589 случаев. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

Всего два дня назад случаев заражения было менее 900, но уже в воскресенье произошёл скачок в +56 больных, и накануне было 948 случаев.

Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов, двое больных – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, три пациента – в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1949 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 421 больной. Из них 40 детей (накануне детей было 39), их состояние удовлетворительное.

На амбулаторном лечении 185 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

За весь период выздоровели от коронавируса 361 человек, в том числе накануне 23 пациента.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.

В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было четыре). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё 12 тяжелых пациентов. Накануне на аппарате ИВЛ там было двое больных, сегодня уже трое (из них двое старше 65 лет).

Только за сутки проведено 1949 исследований на коронавирус, за весь же период проверено более 67 тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», Кижингинский район, где сложилась особо тяжёлая ситуация, закрыт на двухнедельный карантин.


коронавирус профилактика
 
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