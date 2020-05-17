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В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900

В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ уже более 580 случаев заражения COVID-19

В Бурятии с каждым днём растёт число случаев заражения коронавирусом. Накануне их было 892. За сутки же выявили ещё 56 новых больных. На утро 17 мая зарегистрировано уже 948 подтверждённых случаев заражения COVID-19.

По Улан-Удэ – 583 случая, сообщили в республиканском оперштабе. 

На сегодня круг всех контактных лиц составляет 1967 человек, все лабораторно обследованы.   

Из 56 новых случаев COVID-19: 19 человек прибыли из других регионов, 11 человек - это вахтовики, прибывшие из других регионов, семь человек – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19. 

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 338 человек, в том числе только накануне – 38 пациентов.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля14 апреля28 апреля, 29 апреля8 мая13 мая.

На 8 часов утра 17 мая в инфекционных стационарах с подтвёржденной коронавирусной инфекцией находятся 356 больных. Из них 39 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении 248 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё12 пациентов с COVID-19, из них двое на аппарате ИВЛ (один больной старше 65 лет).

В десяти обсерваторах 407 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина пояснила, что пик заболеваемости ещё не достигнут.

коронавирус
 
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