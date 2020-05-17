В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900









Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.



На 8 часов утра 17 мая в инфекционных стационарах с подтвёржденной коронавирусной инфекцией находятся 356 больных. Из них 39 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении 248 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё12 пациентов с COVID-19, из них двое на аппарате ИВЛ (один больной старше 65 лет).



В десяти обсерваторах 407 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина



За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 338 человек, в том числе только накануне – 38 пациентов.Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля На 8 часов утра 17 мая в инфекционных стационарах с подтвёржденной коронавирусной инфекцией находятся 356 больных. Из них 39 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении 248 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё12 пациентов с COVID-19, из них двое на аппарате ИВЛ (один больной старше 65 лет).В десяти обсерваторах 407 человек.Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина пояснила, что пик заболеваемости ещё не достигнут

Из 56 новых случаев COVID-19: 19 человек прибыли из других регионов, 11 человек - это вахтовики, прибывшие из других регионов, семь человек – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.